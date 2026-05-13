Обманы при покупках и «легкий заработок»: за неделю мошенники украли у жителей Нижегородской области более 42 млн рублей

За минувшую неделю жители Нижегородской области лишились более 42 миллионов рублей из-за действий телефонных и интернет-мошенников. В полицию поступило 58 заявлений от пострадавших, и цифры эти красноречивее любых слов: люди продолжают попадаться на одни и те же уловки, несмотря на все предупреждения. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Самый популярный сценарий — классика жанра: звонок от «службы безопасности банка». Именно эта легенда сработала в 18 случаях за неделю — мошенники давно уже не придумали ничего нового, но старые схемы все еще работают безотказно.

На втором месте по частоте — обманы при онлайн-покупках: 15 человек поплатились, когда хотели просто что-то купить в интернете. Замыкает тройку лидеров тема «дополнительного заработка» — 11 обращений от тех, кто повелся на обещания легких денег, а в итоге лишился своих.

В целом картина старая и печальная: доверчивость, ажиотаж и желание быстро решить финансовые вопросы по-прежнему остаются главными союзниками злоумышленников.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенников, связанной с детским отдыхом.