Остановки дыхания во сне: какую катастрофу в организме скрывает обычный мелатонин

Ключевые выводы эксперта о воздействии мелатонина на организм и сердечно-сосудистую систему:

Маскировка тяжелых патологий: Прием добавки при хронической бессоннице сглаживает симптомы, но не решает проблему. За нарушениями сна часто скрывается апноэ (остановки дыхания), спровоцировавшее ночную гипертонию, аритмию и сердечную недостаточность.

Сбой циркадных ритмов: Прием мелатонина глубокой ночью или под утро сбивает внутренние биологические часы организма, что нарушает естественную регуляцию суточного артериального давления.

Лекарственные взаимодействия: Мелатонин метаболизируется в печени и может вступать в реакцию с антикоагулянтами, иммунодепрессантами, антидепрессантами и гормональными средствами, выбывая дневную сонливость и скачки давления.

Группы риска: Препарат противопоказан без назначения врача беременным, кормящим, детям, людям с аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми поражениями печени, почек, эпилепсией и диабетом.