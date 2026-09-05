Остановки дыхания во сне: какую катастрофу в организме скрывает обычный мелатонин
Известия: сомнолог рассказала о скрытой опасности мелатонина для сердца
Длительный и самостоятельный прием мелатонина не разрушает сердечную мышцу напрямую, но способен маскировать тяжелые заболевания, включая обструктивное апноэ сна и артериальную гипертензию. Врач-сомнолог и кардиолог Валерия Бонадыкова подчеркивает, что хаотичное использование гормонального препарата искажает циркадные ритмы, снижает эффективность других лекарств и откладывает необходимую диагностику. Об этом передают Известия.
Риски бесконтрольного приема, противопоказания и правила безопасности
Ключевые выводы эксперта о воздействии мелатонина на организм и сердечно-сосудистую систему:
- Маскировка тяжелых патологий: Прием добавки при хронической бессоннице сглаживает симптомы, но не решает проблему. За нарушениями сна часто скрывается апноэ (остановки дыхания), спровоцировавшее ночную гипертонию, аритмию и сердечную недостаточность.
- Сбой циркадных ритмов: Прием мелатонина глубокой ночью или под утро сбивает внутренние биологические часы организма, что нарушает естественную регуляцию суточного артериального давления.
- Лекарственные взаимодействия: Мелатонин метаболизируется в печени и может вступать в реакцию с антикоагулянтами, иммунодепрессантами, антидепрессантами и гормональными средствами, выбывая дневную сонливость и скачки давления.
- Группы риска: Препарат противопоказан без назначения врача беременным, кормящим, детям, людям с аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми поражениями печени, почек, эпилепсией и диабетом.
- Ограничения при приеме: Категорически запрещено сочетать мелатонин с алкоголем, а также садиться за руль или работать с опасными механизмами после его употребления. Если бессонница длится более трех месяцев, требуется полноценное врачебное обследование.