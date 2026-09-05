Пассажиры застряли на юге: аэропорт Сочи экстренно переписывает дневное расписание

В аэропорту Сочи продолжаются масштабные отклонения от графика полетов. Утром и днем 5 сентября сняты с расписания вылеты в семь городов, включая Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. На прилет зафиксировано свыше 60 задержек, а также отмены рейсов из ряда ключевых российских и зарубежных направлений. Об этом информирует телеканал Царьград.