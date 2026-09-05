Пассажиры застряли на юге: аэропорт Сочи экстренно переписывает дневное расписание
Царьград: аэропорт Сочи отменил вылеты в семь городов из-за сбоя в расписании
В аэропорту Сочи продолжаются масштабные отклонения от графика полетов. Утром и днем 5 сентября сняты с расписания вылеты в семь городов, включая Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. На прилет зафиксировано свыше 60 задержек, а также отмены рейсов из ряда ключевых российских и зарубежных направлений. Об этом информирует телеканал Царьград.
Детали отмен и задержек рейсов в Сочи
Ключевые изменения в расписании вылетов и прилетов:
- Отмененные вылеты: Аннулированы рейсы в Екатеринбург (U6 322 и U6 220), Барнаул (U6 1333), Наманган (HY 9826), Санкт-Петербург (U6 548), Москву (U6 242) и Минеральные Воды (A4 6190).
- Ситуация на прилет: По прибывающим бортам зафиксировано более 60 задержек. Полностью отменены прилеты из Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Санкт-Петербурга, Намангана, Махачкалы, Саратова, Казани, Нижневартовска и Нижнекамска.
- Рекомендации пассажирам: Авиаперевозчики и администрация аэроузла просят путешественников оперативно отслеживать статус своих рейсов на онлайн-табло перед выездом в терминал.