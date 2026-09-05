Депутат Кравченко встретился с работниками культуры Химок и обсудил развитие инфраструктуры и премьеры

В концертном зале Центральной детской школы искусств Химок состоялась встреча депутата Государственной думы Дениса Кравченко с представителями культурной отрасли муниципалитета, сообщила администрация городского округа. Учебное заведение имеет особый статус: в 2007 году его признали «Национальным достоянием России», а через четыре года включили в Национальный реестр «Ведущих учреждений культуры России».

В ходе беседы участники обсудили актуальные вопросы развития культурной инфраструктуры округа и произошедшие в последнее время изменения в этой сфере. Кравченко поблагодарил собравшихся за конструктивный разговор, в котором прозвучали острые проблемы и амбициозные предложения. К диалогу присоединились депутаты Инна Монастырская, Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

«Мы говорили о самом главном: о том, как меняется культурная жизнь округа на глазах. Обсудили насущные задачи, связанные с оснащением наших площадок», — отметил Денис Кравченко.

Участники встречи отметили высокие результаты учреждений культуры округа. За прошлый учебный год их воспитанники завоевали свыше тысячи наград высшей пробы и 83 Гран-при на творческих состязаниях различного уровня. Две школы — ЦДШИ и ДШИ имени А. Н. Верстовского — занесены в Общероссийскую книгу Почета «Одаренные дети России».

«Будем вместе создавать среду, в которой хочется творить, учиться и мечтать», — подчеркнул он.

Химкинский драматический театр «Наш дом» в текущем году празднует 30-летие. В сезоне 2026/2027 годов коллектив представит зрителям восемь премьерных постановок, а также проведет фестивальные мероприятия и гастрольный тур.

«Мы искренне рады принимать столь высоких гостей на площадке нашей школы. Подобные встречи имеют огромное, поистине неоценимое значение для всей отрасли. Именно в живом, открытом диалоге представители власти могут узнать из первых уст — от практиков, педагогов и руководителей — о том, чем на самом деле живёт сфера культуры. Развитие искусства — дело очень тонкое, и здесь крайне важно слышать мнение профессионалов», — сказала Инна Монастырская.

В 2026 году театр стал победителем грантового конкурса программы «Особый взгляд» (фонд «Искусство, наука и спорт»). Благодаря полученной поддержке с февраля 2027 года спектакли будут сопровождаться тифлокомментированием — специальным аудиоописанием для незрячих и слабовидящих зрителей. Трансляция будет доступна через бесплатное мобильное приложение «Особый взгляд».

Дополнительно учреждения культуры расширяют сотрудничество: экспозиции Химкинской картинной галереи имени С. Н. Горшина разместят в театральном фойе перед спектаклями.

Ранее сообщалось, что рыболовный фестиваль в Химках соберет семьи 12 сентября в парке «Два берега».