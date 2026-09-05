Погибли четыре человека: среди жертв лобового удара в Кузбассе оказался 3-летний ребенок

В Кемеровской области медики борются за жизнь троих 15-летних девочек, пострадавших в автокатастрофе в пятницу вечером. В результате лобового столкновения иномарки и отечественного автомобиля погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Региональный центр медицины катастроф подтверждает, что выжившие подростки находятся в тяжелом состоянии, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом пишет Московский комсомолец.