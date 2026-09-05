Погибли четыре человека: среди жертв лобового удара в Кузбассе оказался 3-летний ребенок
Четверо погибших, включая ребенка: подробности трагической аварии под Кемеровом
В Кемеровской области медики борются за жизнь троих 15-летних девочек, пострадавших в автокатастрофе в пятницу вечером. В результате лобового столкновения иномарки и отечественного автомобиля погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Региональный центр медицины катастроф подтверждает, что выжившие подростки находятся в тяжелом состоянии, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом пишет Московский комсомолец.
Детали автокатастрофы в Кемеровской области и данные медиков
Основные факты смертельной аварии и текущая ситуация:
- Обстоятельства ДТП: Вечером в пятницу водитель иномарки потерял управление, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с отечественным легковым автомобилем.
- Жертвы аварии: На месте столкновения погибли четыре человека, среди которых трехлетний ребенок.
- Данные о пострадавших: Как сообщил представитель центра медицины катастроф Антон Дужик, в больницу доставлены три 15-летние девочки. Состояние всех трех пациенток врачи оценивают как тяжелое.
- Процессуальные действия: По факту дорожно-транспортного происшествия и гибели людей следственными органами Кузбасса возбуждено уголовное дело.