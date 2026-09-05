Президент Путин присвоил мэру Собянину звание Героя Труда РФ за заслуги перед Москвой

В тексте указа говорится, что мэр Москвы удостоен этой награды за значительный вклад в решение социальных и экономических проблем города. Согласно указу, звание присвоено за «особые заслуги» перед столицей, которые были признаны на федеральном уровне.

«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу — мэру Москвы», — говорится в документе.

Напомним, звание Героя Труда Российской Федерации было учреждено в 2013 году. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания страны.

По информации СМИ, в эти выходные столица отмечает свой 879-й день рождения. Торжества развернулись 5 и 6 сентября на десятках площадок по всему городу — от центральных улиц до парков и музеев . В Лужниках проходят концерты с участием известных певцов, на ВДНХ — фестиваль «Киберзарница» и проект «Москва дворами», а в парках и музеях запланированы экскурсии, мастер-классы и театральные программы. В честь праздника московский транспорт продлил работу до 02:00. Президент Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях. Мэр Сергей Собянин поздравил горожан, отметив, что Москва всегда побеждает невзгоды и становится сильнее.

Ранее сообщалось, что известный на весь мир экстремал из Клина удостоен высшей награды округа.