Переносы на сутки: пассажиры не могут вылететь из крупнейших аэропортов страны: последние новости

Подробный разбор ситуации в основных авиаузлах:

Шереметьево: Фиксируется более 30 задержек и около 10 полных отмен вылетов. Задерживаются утренние и дневные рейсы «Победы» и «Аэрофлота» в Сочи, Минеральные Воды, Челябинск, Махачкалу, Омск и Екатеринбург. Полностью отменены рейсы в Челябинск, Чебоксары, Саратов, Санкт-Петербург, Киров, Волгоград и Казань. На прилет зафиксировано свыше 100 рейсов с отклонениями от графика.

Внуково: Отменены международные и внутренние вылеты Turkish Airlines в Даламан, Air Tanzania в Дар-эс-Салам, «Ширак Авиа» в Ереван, Azur Air в Анталью, а также вечерние рейсы в Санкт-Петербург. Наблюдаются задержки рейсов в Хургаду, Краснодар, Душанбе, Гюмри и Ульяновск. На прилет сбилось расписание более 50 бортов.

Домодедово: С ночи сняты с расписания рейсы «Уральских авиалиний» в Куляб, зафиксирован перенос вылета в Фергану. По прилетам отмечено свыше 15 задержек, отменены прибытия из Кызыла и Куляба.

Пулково (Санкт-Петербург): Зафиксированы десятки задержек и отмен. Отменены вылеты в Сочи, Калининград, Тегеран, Уфу, Москву, Нижний Новгород, Казань, Череповец, Дубай и Екатеринбург. На прилет отклонения от графика касаются более 100 рейсов.