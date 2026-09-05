Переносы на сутки: пассажиры не могут вылететь из крупнейших аэропортов страны: последние новости
URA.RU: в аэропортах Москвы, Петербурга и Сочи произошел массовый коллапс
Утро 5 сентября 2026 года началось с масштабных сбоев в расписании авиасообщения по всей России. В крупнейших транспортных хабах — московских Шереметьево, Внуково и Домодедово, петербургском Пулково и аэропорту Сочи — зафиксированы задержки и отмены сотен внутренних и международных рейсов. Вылеты переносятся на срок от нескольких часов до суток, часть направлений полностью снята с табло. Сводку по ситуации предоставило информационное агентство URA.RU.
Масштабы сбоев и ключевые изменения в расписании по аэропортам
Подробный разбор ситуации в основных авиаузлах:
- Шереметьево: Фиксируется более 30 задержек и около 10 полных отмен вылетов. Задерживаются утренние и дневные рейсы «Победы» и «Аэрофлота» в Сочи, Минеральные Воды, Челябинск, Махачкалу, Омск и Екатеринбург. Полностью отменены рейсы в Челябинск, Чебоксары, Саратов, Санкт-Петербург, Киров, Волгоград и Казань. На прилет зафиксировано свыше 100 рейсов с отклонениями от графика.
- Внуково: Отменены международные и внутренние вылеты Turkish Airlines в Даламан, Air Tanzania в Дар-эс-Салам, «Ширак Авиа» в Ереван, Azur Air в Анталью, а также вечерние рейсы в Санкт-Петербург. Наблюдаются задержки рейсов в Хургаду, Краснодар, Душанбе, Гюмри и Ульяновск. На прилет сбилось расписание более 50 бортов.
- Домодедово: С ночи сняты с расписания рейсы «Уральских авиалиний» в Куляб, зафиксирован перенос вылета в Фергану. По прилетам отмечено свыше 15 задержек, отменены прибытия из Кызыла и Куляба.
- Пулково (Санкт-Петербург): Зафиксированы десятки задержек и отмен. Отменены вылеты в Сочи, Калининград, Тегеран, Уфу, Москву, Нижний Новгород, Казань, Череповец, Дубай и Екатеринбург. На прилет отклонения от графика касаются более 100 рейсов.
- Сочи: Наблюдаются каскадные задержки вылетов в Москву, Казань, Стамбул, Батуми и Тель-Авив. Полностью отменены рейсы в Екатеринбург, Барнаул, Наманган, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Более 60 прилетающих рейсов следуют с опозданием.