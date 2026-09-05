ЧП на путях 5 сентября: комиссия выясняет причины аварии с грузовым поездом в Нижегородской области
Lenta.ru: два грузовых вагона сошли с рельсов в Нижегородской области
Утром 5 сентября в Балахнинском округе Нижегородской области произошел инцидент на железнодорожной инфраструктуре. Во время маневровых работ на станции Правдинск Горьковской железной дороги произошел сход двух вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, однако движение составов через станцию временно ограничено и осуществляется с пониженной скоростью. Об этом сообщает Lenta.ru.
Обстоятельства ЧП и ход восстановительных работ
Основные детали происшествия на железнодорожной станции:
- Время и место ЧП: Инцидент зафиксирован 5 сентября в 05:46 при выполнении маневровых работ на станции Правдинск Горьковской железной дороги.
- Последствия: В результате маневра с рельсов сошли два вагона грузового состава. Пострадавших и угрозы экологии нет.
- Ограничения движения: Для безопасного пропуска поездов и работы спецтехники движение на участке станции организовано с оглядкой на снижение скорости.
- Ликвидация последствий: На станцию Правдинск отправлен восстановительный поезд. Специальная комиссия устанавливает технические причины схода подвижного состава.