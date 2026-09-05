ЧП на путях 5 сентября: комиссия выясняет причины аварии с грузовым поездом в Нижегородской области

Утром 5 сентября в Балахнинском округе Нижегородской области произошел инцидент на железнодорожной инфраструктуре. Во время маневровых работ на станции Правдинск Горьковской железной дороги произошел сход двух вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, однако движение составов через станцию временно ограничено и осуществляется с пониженной скоростью. Об этом сообщает Lenta.ru.