Педагог уволилась из-за подростка: уральский СК доложит Бастрыкину о расследовании
МК: Бастрыкин затребовал доклад о деле школьника-хулигана в Екатеринбурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий подростка в одной из школ Екатеринбурга. Ученик систематически срывал занятия, осквернял образовательный процесс, оскорблял одноклассниц и угрожал учителю, что вынудило педагога уволиться. Руководителю СУ СК по Свердловской области Борису Францишко поручено представить подробный доклад о ходе расследования. Об этом пишет Московский комсомолец.
Детали школьного конфликта и ход расследования
Ключевые факты и процессуальные действия по делу:
- Суть инцидента: Ученик свердловской школы систематически нарушал дисциплину, устраивал демарши на уроках, проявлял агрессию и высказывал угрозы в адрес преподавателя и учениц.
- Последствия для учебного процесса: В результате постоянного психологического давления и противоправных действий школьника учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию.
- Правовая квалификация: Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
- Контроль центрального аппарата: Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах, роли руководства школы и принятых мерах для защиты прав пострадавших.