Педагог уволилась из-за подростка: уральский СК доложит Бастрыкину о расследовании

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий подростка в одной из школ Екатеринбурга. Ученик систематически срывал занятия, осквернял образовательный процесс, оскорблял одноклассниц и угрожал учителю, что вынудило педагога уволиться. Руководителю СУ СК по Свердловской области Борису Францишко поручено представить подробный доклад о ходе расследования. Об этом пишет Московский комсомолец.