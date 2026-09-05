Двое раненых и сгоревший дом: последствия массовой атаки БПЛА ВСУ на Курскую область 5 сентября
В Курской области за прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили 209 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, противник также 64 раза обстрелял отселенные районы из артиллерии и совершил 27 атак с применением взрывных устройств. В результате ударов пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и энергетического объекта. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Подробности обстрелов, данные о пострадавших и разрушениях
Ключевые факты о ситуации в приграничных районах за сутки:
- Масштаб атак: С 09:00 4 сентября до 09:00 5 сентября силы ПВО ликвидировали 209 вражеских БПЛА. Фиксировались систематические артиллерийские обстрелы и атаки дронов со сбросом боеприпасов.
- Информация о пострадавших: В селе Колячек Хомутовского района ранения получил 70-летний мужчина. В городе Рыльске 16-летняя девушка получила ссадину спины. Погибших нет.
- Ущерб инфраструктуре: В поселке Георгиевский пожаром полностью уничтожен жилой дом. В Кореневском районе поврежден объект энергетики, подачу электричества оперативно возобновили по резервной схеме.
- Повреждения имущества: Наиболее существенный ущерб зафиксирован в Рыльском районе и Рыльске, где пострадали фасады зданий, остекление, заборы и припаркованный автотранспорт.