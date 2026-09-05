Аномалия не для Москвы и Петербурга: лето 2026 года стало самым теплым в России с 1891 года

Прошедший летний сезон в России стал рекордным по температуре за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист прогностического центра «Фобос» Михаил Леус в своем канале на платформе «Макс». Синоптик уточнил, что речь идет о периоде с 1891 года.

«Летний сезон в российских столицах не порадовал жаркой погодой – и в Москве и в Санкт-Петербурге он также попал в категорию нормального – положительная температурная аномалия за сезон составила 0,7° и 0,6° соответственно», — написал эксперт.

По информации эксперта, самая серьезная аномалия тепла зафиксирована в азиатской части страны — на Урале и в Сибири. В этих регионах лето 2026 года также признано самым жарким за весь период наблюдений. На европейской территории и Дальнем Востоке температурные показатели в основном укладывались в привычные рамки, приближаясь к средним многолетним значениям.

По данным синоптика, в масштабах Северного полушария средняя температура летних месяцев, вычисленная с точностью до 0,1 градуса, сравнялась с рекордом 2024 года. Кроме России, экстремально высокие температуры отмечались в Канаде, Соединенных Штатах, европейских государствах и Северной Африке. Во всех перечисленных регионах, а также в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, столбики термометров в среднем поднимались на 2–4 градуса выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что треть месячной нормы осадков в Подмосковье — маловероятный сценарий для выходных 5 и 6 сентября.