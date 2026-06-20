Готов ответ на самый спорный вопрос года: что скрывают бумаги прокуратуры о диагнозе Лерчек

Валерия Чекалина, широко известная аудитории как Лерчек, продолжает противостоять тяжелому недугу. У популярного блогера после появления на свет младшего ребенка в последние дни февраля было выявлено онкологическое заболевание на поздней стадии — рак желудка с метастазами.

При этом, несмотря на серьезный диагноз, многодетная мать демонстрирует удивительную активность. Она не оставила занятия спортом, посещает светские мероприятия, много времени проводит с семьей и даже занялась развитием собственного бренда. Вокруг Чекалиной начали возникать сомнения и недоверие к подлинности ее болезни, а критические высказывания в соцсетях только нарастали.

В связи с этим прокуратура Москвы инициировала проверку обоснованности поставленного диагноза. Ведомство запросило медицинские документы, подтверждающие наличие онкологии у блогера.

Представители блогера — адвокаты Наталья и Константин Третьяковы — сообщили, что повторное медицинское заключение полностью подтвердило наличие онкологического заболевания.

«Вынужденно возвращаемся к ситуации вокруг болезни нашей доверительницы Валерии Чекалиной. Сейчас в СМИ активно обсуждаются сообщения о том, что прокуратура планирует проверить подлинность ее медицинских документов. Сообщаем: 17 июня были получены результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден», — сообщили юристы.

Представители блогера отметили, что в команде Чекалиной к подобной инициативе надзорного ведомства отнеслись без какого-либо беспокойства. По их словам, сторона Лерчек с пониманием восприняла запрос прокуратуры о предоставлении медицинских документов и полностью готова к проверке, поскольку доверяет официальным заключениям врачей.

«Рассчитываем, что официальная проверка — это лучший способ окончательно закрыть тему, прекратить хайп, домыслы и теории заговора в прессе», — резюмировали адвокаты звезды.

Ранее сообщалось, что Лерчек прошла седьмой курс химиотерапии.