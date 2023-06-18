Без астмы и кашля: разбираемся, существуют ли «гипоаллергенные» породы собак и кошек

Недавно собака спасла жизнь 18-летней хозяйке, разбудив ее громким лаем, почуяв приближающийся инсульт, – чудесную историю спасения из Домодедова рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области. Но иногда домашние питомцы могут стать не спасателями, а причиной тяжелых болезней вроде астмы, хронического ринита и других побочных эффектов аллергии. Выход есть, говорят заводчики, можно купить щенка или котенка гипоаллергенной породы. А существуют ли они, разбирался наш корреспондент.

НИ ПУХА, НИ ПЕРА

«Продаются щенки нелиняющей породы, на них не бывает аллергии» – наверняка вам встречались такие объявления. Или такие: «Неаллергенные лысые котята».

Только можно ли верить подобным обещаниям? Как не попробовать завести такого питомца, даже если в семье есть аллергик? Ведь шерсти и правда нет у многих пород: кошки-сфинксы и двельфы или китайские хохлатые собаки, ксоло.

Однако врачи категоричны – неаллергенных пород животных, включая птиц, не существует. Аллерголог-иммунолог МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Московской области Наталья Морозова предостерегает от опрометчивого шага.

«Гипоаллергенные породы – это миф, не верьте таким объявлениям. Даже если это бесшерстный вариант, механизм аллергии таков, что реакция возникает на любые элементы или выделения. Ведь, помимо шерсти, есть слюна, слезы, моча, клетки кожного эпителия. К слову, последними питаются клещи, живущие на животных. И их выделения тоже могут вызывать дополнительную реакцию».

Фото: [ ©Наталья Селиверстова/РИА Новости ]

ПРИРУЧИТЬ РЕАКЦИИ

Однако медицина не стоит на месте. Наверное, можно в XXI веке «приручить» аллергию с помощью таблеток или АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), или тренируя иммунитет?

Аллергию можно держать под контролем, и достижения медицины в этой области действительно есть. Но главное «средство» – это ликвидация аллергена: не есть продукты, не нюхать цветы, не заводить животных, если ранее на них была аллергическая реакция.

По словам Натальи Морозовой, медики разрабатывают экспериментальные вакцины. Но в России препараты для проведения АСИТ с аллергенами животных, к сожалению, пока не зарегистрированы.

А ПОТОМ НА УЛИЦУ

Объявления о продаже якобы неаллергенных животных – это маркетинговый ход, попытка продать «товар» любой ценой. И страдают потом от этого как сами наивные покупатели, так и животные.

Врач рассказала совершенно дикую историю из практики, как однажды из-за кота распалась семья. У жены началась сильнейшая аллергия. Все по списку: слезотечение, чихание и приступы удушья. А что вы думаете супруг? Ушел из дома вместе с новым хвостатым-полосатым другом.

Но чаще на улице оказывается кошка или собака, а не человек. И объявлений вроде «У ребенка началась аллергия, отдам в добрые руки щенка» тоже немало.

Пудели, йорки, гриффоны, мальтезе, ши-тцу – какие только породы собак ни попадали в список неаллергенных. У кошек он заметно короче и ограничен лысыми вариантами. Однако врачи непреклонны: не верьте никаким спискам и объявлениям. Их вердикт: любое животное может вызвать аллергию, и людям с такими проявлениями в анамнезе лучше не заводить питомцев вообще.

Что делать, если ты аллергик, но любишь животных?

Можно удовлетворять «голод» по общению с животными кратким общением с питомцами соседей или друзей. Можно посещать зоопарк или помогать приютам для бездомных животных: чистить клетки, кормить, выгуливать, искать новых хозяев.

это интересно

С ГИПОаллергенными животными мы разобрались. А есть ли ГИПЕР­аллергенные породы? Оказывается, более острую реакцию у аллергиков вызывают некастрированные коты в период половой активности. Такие дела!