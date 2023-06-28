Без матов и с доверием: как развиваются цифровые медицинские сервисы в Подмосковье

Цифровые технологии непрерывно развиваются в самых разных сферах нашей жизни. Благодаря многим сервисам жители Московской области получить оперативные ответы на интересующие их вопросы.

Не отстают от прогресса и сервисы в области медицины. С их помощью пациенты могут напрямую вести диалог со специалистами или подать обращение по той или иной проблеме.

Чуткий и открытый регион

Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Мартынов отметил, что Московская область — один из самых открытых и чутких регионов с точки зрения диалога власти и жителей, потому что у нас много сервисов обратной связи.

«Не все они цифровые и не все касаются профильной сферы медицины, но в них есть раздел «Медицина», — заявил Мартынов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам общественника, граждане могут обратиться за помощью на порталах «Добродел» и «Госуслуги». Также имеется возможность оставить обращение на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

«Если мы говорим про медорганизации, то это горячая линия с главным врачом. Если говорим про цифровые сервисы, которые работают в рамках общественного контроля, хочется отметить инициативу Общественной палаты Подмосковья», — пояснил Мартынов.

Опыт, распространившийся по России

Летом 2020-го года Подмосковье стало первым регионом, в котором появилась система медицинских чатов. Собеседник отметил, что нововведение было продиктовано волной пандемии COVID-19.

«У людей было много вопросов, а уровень информирования по нормативным документам был очень низкий. Люди хотели знать, как поступить в той или иной ситуации. На тот момент я активно вел соцсети и в день мне поступало около 300 обращений», — отметил собеседник.

Медицинские чаты зародились и реализовались по инициативе подмосковной Общественной палаты, заработав в большинстве городских округов, где были подведомственные учреждения регионального Минздрава. Они стали служить прямым каналом коммуникации жителей и медиков, которых добавили в эти чаты. Ответ на свой вопрос можно было получить в течение примерно пары часов или гораздо раньше.

Но такая идея оказалась актуальной не только для Подмосковья. Множество обращений поступало и из других уголков страны. Благодаря работе общественников, сейчас проект реализуют уже в 35 регионах.

«С 2021-го года опыт Подмосковья, эта инициатива и практика общественного контроля в виде системы медицинских чатов, включена в федеральный проект «Здравконтроль», автором которого выступаю я. В проекте контроля сосредоточены не только медицинские чаты, но и другие формы взаимодействия с пациентами», — подчеркнул Мартынов.

«Люди доверяют сервису»

Общественник разъяснил, как еще представители здравоохранения могут взаимодействовать с пациентами. Среди наиболее эффективных форматов — гражданские форумы по развитию этой сферы, общественные проверки медорганизаций, встречи главных врачей с жителями.

«Мы каждый год подводим итоги и анализируем, как отработали медчаты, сколько обращений поступило, какие проблемы поднимались жителями. Каждый месяц я выступаю на встрече с главными врачами Минздрава Подмосковья, которое является партнером проекта», — поделился общественник.

По словам собеседника, за 2022-й год в системе медчатов по всей стране было решено более 100 тыс. обращений. По Московской области — порядка 60 тыс.

«Недавно мы делали сводку за пять месяцев этого года. Было отработано 47 167 обращений. Это говорит о том, что люди доверяют сервису. Он удобный и простой в использовании. Обращение составляется в свободной форме, для этого необходимо лишь написать о проблеме и указать медорганизацию, в которой с ней столкнулся», — рассказал Мартынов.

Что новенького?

Мартынов подчеркнул, что медицинские чаты будут совершенствоваться. На сегодняшний день в каждом из них размещены единые правила, действующие для всех 35 регионов.

«Правила тоже эволюционировали. В том числе благодаря нашему федеральному партнеру — «Роскомнадзору», который подсказал, как продумать вопросы защиты персональных данных, а также защиты врачебной тайны», — объяснил собеседник.

С недавнего времени, по словам общественника, заработал «Здравбот», который позволяет регулировать соблюдение правил в чате. Ненормативная лексика, ругательства и оскорбления пресекаются заранее.

«Еще одним нововведением станет то, что мы объединяем аудиторию чатов нашего официального канала «Мартынов LIVE». Это продиктовано тем, что на канале есть специальные рубрики», — рассказал собеседник.

Каждую среду, поделился общественник, на канале проходят пациентские вебинары, на которых главврачи отвечают на общеправовые вопросы. На канале работают юристы, которые бесплатно консультируют людей, а также проводятся эфиры с ведущими специалистам и размещаются правовые посты.