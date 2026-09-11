В ближайшее воскресенье в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания пройдут выборы в региональный парламент, и они уже привлекают внимание далеко за пределами этого региона. Согласно последним социологическим опросам, лидерство в предвыборной гонке удерживает «Альтернатива для Германии» — партия, которая неделей ранее одержала победу на выборах в Саксонии. Вторую строчку занимает Социал-демократическая партия Олафа Шольца. А вот Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца демонстрирует катастрофически низкий результат — всего 7% голосов. Если прогнозы подтвердятся, это может обернуться не просто локальным поражением, а серьезным политическим кризисом для всей Германии.

Почему же результат в 7% для ХДС рассматривается как катастрофа? Дело в том, что для партии, возглавляемой канцлером, такой провал означает утрату способности конкурировать даже за роль одной из ведущих сил в собственной политической семье. Это не просто региональная неудача — это сигнал о кризисе доверия к федеральному курсу христианских демократов. Однако, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов, говорить об автоматической отставке Мерца преждевременно. В Германии канцлера не увольняет региональное голосование: решающими будут реакция партийного руководства, положение правящей коалиции в Бундестаге и то, превратится ли этот провал в общенациональную тенденцию.

По его словам, тем не менее, если ХДС действительно получит 7%, давление на Мерца резко возрастет. Внутрипартийные оппоненты получат весомый аргумент: его руководство не только не остановило рост «Альтернативы для Германии», но и довело партию до исторического унижения. Это может запустить механизм смены лидера, особенно если поражение в Померании станет не единичным случаем, а звеном в цепочке неудач. Для самой Германии такой сценарий обернется политической нестабильностью, ослаблением правящей коалиции и усилением позиций евроскептиков и правых сил.

Эксперт резюмировал, что выборы в Мекленбурге-Передней Померании — это не просто локальное событие, а лакмусовая бумажка для всей немецкой политики. Если ХДС провалится, Мерц может стать следующим канцлером, который покинет свой пост из-за регионального голосования. Германия стоит на пороге серьезных политических перемен, и воскресные выборы могут стать тем самым спусковым крючком, который запустит цепную реакцию. Время покажет, насколько глубоким окажется кризис, но уже сейчас ясно: ставки предельно высоки.

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