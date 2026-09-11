Осеннее обострение: терапевт назвала болезни, которые атакуют в межсезонье

Осень — не только время золотой листвы и уютных пледов, но и период, когда организм сдает позиции: терапевт Ксения Федорова предупредила, что в межсезонье обостряются хронические болезни, а настроение падает без видимых причин. Об этом сообщает Погода.Mail.

Врач Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Росси объяснила, почему осенью у многих все валится из рук. Именно в этот период напоминают о себе бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническая обструктивная болезнь легких и кардиологические патологии. На их фоне просыпаются ОРВИ, которые добивают ослабленный организм.

Федорова советует не ждать, пока станет плохо, а заранее собрать личную аптечку и после консультации с врачом пропить профилактический курс препаратов. Особое внимание — питанию. В начале осени рацион еще богат фруктами и овощами, но постепенно содержание витаминов и минералов в продуктах снижается. При этом осень дает организму время на адаптацию перед холодами, что позволяет пройти перестройку мягче, чем при резкой смене климата.

Терапевт подчеркнула важность полноценного сна не менее восьми часов. За час до сна стоит отказаться от гаджетов, заменив их вечерними ритуалами — чтением или чаем с мятой и мелиссой. Для лучшего засыпания она рекомендовала эфирные масла апельсина или лаванды на ватном диске у кровати и расслабляющую ванну. Если следовать этим простым правилам, межсезонье пройдет без обострений, а осень останется временем для прогулок и хорошего настроения, а не для больничных.

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