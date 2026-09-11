Индексация тарифов ЖКХ: в Госдуме рассказали, кому и на сколько поднимут цены

С 1 октября жителей России ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. В среднем по стране они вырастут на 9,9%. Это плановая ежегодная индексация, которая в предыдущие годы обычно приходилась на лето, но теперь сместилась на осень. Предыдущее повышение было в январе 2026 года и объяснялось ростом базовой ставки НДС с 20% до 22%. Нынешний рост с этой мерой уже не связан – он обусловлен стандартными экономическими и инфраструктурными факторами.

Конкретные цифры повышения сильно разнятся от региона к региону. Меньше всего повезло жителям Хакасии и Чукотского автономного округа – там тарифы поднимутся на 8%, что является минимальной границей по стране. А вот Дагестан столкнется с самым резким скачком – на 19,7%. В Москве стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет на 15%, в Московской области – на 12,8% с допустимым отклонением в 5% в зависимости от округа. Такая дифференциация объясняется не только инфляцией и подорожанием ресурсов, но и инвестиционными программами, которые реализуются в регионах, а также динамикой прошлых повышений.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей пояснила, что размер индексации определяется методикой Минэкономразвития, основанной на стратегии социально-экономического развития и негласном правиле: рост не должен превышать уровень инфляции. Однако на практике правительство учитывает два дополнительных обстоятельства – инвестиционные программы регионов и темпы роста тарифов в предыдущие годы. Например, на Северном Кавказе рост будет высоким, потому что там долгое время цены индексировались слабо, а инфраструктура сильно изношена и требует серьезных вложений, в том числе для запуска очистных сооружений на Каспии. В прошлом году сильный рост также был связан с подорожанием энергоносителей.

Однако, по мнению парламентария, главная проблема не в самих цифрах, а в отсутствии контроля за тем, как расходуются инвестиционные средства. На данный момент никто не проверяет, идут ли эти деньги на реальное улучшение инфраструктуры. Разворотнева считает, что от ежегодной всеобщей индексации тарифов по всей стране нужно отходить – повышать цены следует точечно, по итогам аудитов на предприятиях и с последующим контролем за выполнением заявленных работ. Она напомнила, что в Госдуме уже есть законопроект, который предлагает устанавливать тариф на пять лет и подтверждать его только при условии выполнения инвестиционной программы, но документ застрял после первого чтения. Депутат также отметила, что если граждане подозревают, что тариф превысил установленный потолок, они могут жаловаться в ФАС, но чаще проблемы в платежках связаны не с тарифом, а с объемом потребления – особенно зимой, когда счетчики накручивают большие значения. В таких случаях главный адрес для обращений – Государственная жилищная инспекция.

Итог, который подводит Разворотнева, звучит как призыв к системным переменам: повышать тарифы нужно не «всем по чуть-чуть», а адресно, после аудита и с гарантией качества. Если мы увеличиваем платежи, мы должны быть уверены, что инфраструктура станет лучше, а предприятия будут в порядке. Пока же рост тарифов не увязан с результатами, и это вызывает справедливые вопросы у граждан.

Ранее депутат Мосгордумы Ямщикова предложила провести аудит и ревизию ЖКХ.