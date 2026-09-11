Тарифы ЖКХ продолжают расти: депутат Мосгордумы предложила провести аудит и ревизию ЖКХ

В 2026 году москвичи ощутили на себе заметный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Индексация прошла в два этапа: в январе платежи увеличились на 1,7%, а с октября предстоит новое повышение — сразу на 15%. Такая динамика не могла не отразиться на семейных бюджетах, заставив многих задуматься о справедливости системы ЖКХ и возможности ее реформирования.

Как изменить отрасль, чтобы снизить финансовую нагрузку на россиян, в эфире Общественной Службы Новостей рассказала депутат Московской городской думы Елена Ямщикова. По ее мнению, управляющие компании должны получать деньги исключительно за фактически выполненные услуги. Депутат предлагает обязать УК указывать в каждой квитанции конкретный перечень работ, выполненных за месяц. Это сделает расходы прозрачными и позволит жильцам понимать, за что они платят.

Ямщикова также обратила внимание на парадоксальную ситуацию: при постоянном повышении тарифов ресурсоснабжающие организации, такие как МАЭК, «Россети» и управляющие компании, не спешат вкладываться в модернизацию основных фондов. Износ систем водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения с каждым годом растет катастрофическими темпами. При этом процедура требования восстановления инфраструктуры занимает от 10 до 25 лет, что в условиях текущей инвестиционной политики делает ее практически невыполнимой. В результате граждане вынуждены оплачивать не только текущее потребление, но и риски аварийности, которые накапливаются десятилетиями.

Последствия такого подхода очевидны: без кардинальных изменений нагрузка на семейные бюджеты будет только увеличиваться, а качество коммунальных услуг — падать. Аварийность сетей может привести к чрезвычайным ситуациям, а отсутствие реальной ответственности УК перед жильцами лишь усугубит социальное напряжение. Поэтому депутат призывает провести ревизию отрасли, независимый аудит и национализацию ЖКХ. Только так, по ее мнению, можно остановить перекладывание модернизации сетей на плечи простых граждан и вернуть систему в управляемое состояние.

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