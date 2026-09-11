Индонезийка в шоке от России: каравай в аэропорту и море открытости

Блогерша из Индонезии Ангелиха Черилин впервые прилетела в Россию на Международный фестиваль молодежи и была поражена открытостью и гостеприимством уральцев — уже в аэропорту ее встретили караваем. Об этом сообщает «Российская газета».

Блогерша призналась, что с первых минут на Урале отметила российское радушие. В аэропорту гостей встречали с караваем — такого она никогда раньше не пробовала, и ей очень понравилось. Проблем с коммуникацией у нее не возникает: организаторы демонстрируют заботу на каждом шагу. Черилин надеется познакомиться и подружиться с другими участниками фестиваля, а Россию она готова открывать для себя шаг за шагом — и делать это вместе с теми, кто здесь живет.

Это не первый случай, когда гости из-за рубежа отмечают российское гостеприимство, но особенно ценно, когда это звучит на международном форуме, где собираются представители разных культур. Для Черилин Россия стала не просто пунктом на карте, а местом, где ее встретили как родную.

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