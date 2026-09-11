Охотник на педофилов обознался и устроил драку с ножом в кофейне

Американский блогер, прославившийся охотой на педофилов, сам оказался на скамье подсудимых — он перепутал случайных посетителей кофейни с преступниками, устроил драку, получил ножом в руку, а в итоге обвинения предъявили всем участникам потасовки. Об этом сообщает New York Post.

34-летний Николас Атталла из Пенсильвании, известный под псевдонимом Niky Sal, заработал репутацию, разоблачая педофилов в Сети. Он выдавал себя за несовершеннолетнюю, договаривался о встрече и снимал разоблачение на камеру. В декабре 2025 года он решил, что нашел очередную цель: подозреваемый мужчина представился 16-летним и искал знакомства с девочками. Атталла ответил от имени 14-летней школьницы и назначил встречу в кофейне в Джеймстауне, штат Нью-Йорк.

Приехав на место, блогер увидел за столиком 43-летнего Джеймса Морриса и его приятеля Эрика Спенсера. Не разобравшись, Атталла подошел к ним и начал публично обвинять в попытке изнасилования несовершеннолетней, снимая все на телефон. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой Моррис ударил блогера ножом в руку. Атталлу увезли в больницу.

В январе Моррису предъявили обвинения в нападении, фальсификации доказательств и незаконном хранении оружия. Но проверка телефона показала: предполагаемым педофилом, с которым переписывался Атталла, был совсем другой человек. 4 сентября обвинения в нарушении общественного порядка и создании угрозы безопасности ребенка предъявили уже всем троим — Моррису, Спенсеру и самому Атталле. Выяснилось, что в ходе драки они задели годовалого мальчика, находившегося в кофейне. Ребенок не пострадал.

Ранее стало известно, что мужчина упал с гидроцикла и 15 часов дрейфовал в океане.