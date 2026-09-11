Нытики, транжиры и трудоголики: россияне назвали главные «красные флаги» попутчиков

Постоянное недовольство, жалобы на погоду и отель, бесконечные фотосессии и ранние вставания — вот что, по мнению россиян, способно испортить любой отпуск. Исследование выявило главные «красные флаги» попутчиков. Об этом сообщает Lenta.ru.

Чаще всего соотечественников раздражают постоянное недовольство и жалобы компаньонов на погоду или отель. К неприятным привычкам также отнесли чрезмерную экономию, отвлечение на рабочие чаты и звонки, долгие фотосессии в разных локациях, ранние вставания и плотное расписание.

Психолог Елизавета Копьева рекомендует заранее обсудить ключевые моменты: режим дня, планирование, бюджет, количество локаций, отношение к спонтанности и фотосессиям. Если в ходе поездки возникают недопонимания, лучше обсудить ситуацию сразу, спокойно и без обвинений.

Эксперты также выяснили, какие качества попутчиков россияне считают положительными. В список вошли способность сохранять позитив в непредвиденных ситуациях, легкое отношение к смене планов, пунктуальность и уважение к мнению компаньона, практичность и самостоятельность.

Ранее стало известно, что француженка объехала 20 регионов России и призвала европейцев отбросить стереотипы.