Средства массовой информации сообщают о том, что внешнеполитический курс Венгрии претерпевает серьезные изменения. Большинство экспертов сходятся во мнении, что эти перемены напрямую связаны с приходом к власти прозападной политической партии Tisza. Новое правительство во главе с Петером Мадьяром уже приняло решение выслать из страны десять российских дипломатов. Кроме того, активно обсуждаются отказы Будапешта от российских энергоносителей и от участия в строительстве атомной электростанции. Возникает закономерный вопрос: чем продиктован такой резкий разворот во внешней политике Венгрии?

Свою точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей высказал политолог Максим Бардин. По его мнению, в действиях нового правительства нет ничего удивительного — все это было вполне ожидаемо. Эксперт подчеркивает, что приход к власти лидера Tisza обеспечивался структурами и руководством Евросоюза, причем речь идет не только о дне голосования. На протяжении двух лет небольшая политическая партия целенаправленно раскручивалась: сначала Мадьяра сделали ее лидером, затем провели масштабную информационную кампанию, и в итоге Tisza одержала победу на парламентских выборах, причем решающие мандаты были получены в одномандатных округах. В своей деятельности Брюссель сегодня руководствуется двумя стратегическими целями: не допустить усиления России и заглушить разрастание евроскептических настроений в Европе. Исходя из этого, перед Мадьяром изначально были поставлены две тактические задачи — оторвать Венгрию от России, разорвав экономические связи, которые годами выстраивало правительство Виктора Орбана, и погасить зарождающийся венгерский евроскептицизм.

По его словам, летом в информационном поле циркулировали прогнозы о том, что Петер Мадьяр все же не пойдет на поводу у Брюсселя и будет выстраивать самостоятельную политику. Однако с приходом осени эти предсказания начинают рушиться. Предвыборные ставки были слишком высоки, и теперь Мадьяру придется отдавать политические долги своим покровителям из Евросоюза, даже если он этого и не хочет.

Эксперт резюмировал, что смена венгерского курса — это не случайность, а закономерный итог целенаправленной работы Брюсселя. Мадьяр оказался обязанным тем, кто привел его к власти, и вынужден выполнять их волю. Венгрия теряет ту степень самостоятельности, которую демонстрировал Орбан, и превращается в проводника антироссийской политики ЕС. Последствия для Москвы очевидны: еще один союзник в Европе переходит в стан противников. Для самой Венгрии это обернется разрывом выгодных экономических связей и утратой возможности проводить независимый курс. Время покажет, насколько глубоко зайдет этот разворот, но уже сейчас ясно, что эпоха Орбана во внешней политике Венгрии осталась позади.

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