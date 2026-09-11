Витамины не спасут: врач назвала главный удар по иммунитету осенью

Осенью многие хватаются за витамины и чеснок, пытаясь защититься от простуд, но врач-кардиолог Гульнара Орлова предупредила: главный удар по иммунитету наносит не холод, а хронический недосып, и никакие добавки этого не компенсируют. Об этом сообщает RT.

Медик напомнила: взрослому человеку необходимо спать семь–девять часов в сутки. Ложиться и вставать желательно в одно и то же время — отоспаться за выходные не получится, график нужно корректировать постепенно. Регулярный дефицит сна подрывает защитные силы организма, поэтому попытки быстро повысить сопротивляемость лекарствами выглядят бессмысленно.

Орлова также призвала не принимать витамины без подтвержденного дефицита. Большую часть этих веществ человек получает с пищей, а бесконтрольное употребление добавок не создает дополнительного барьера против вирусов и может навредить. Похолодание не должно становиться поводом для малоподвижного образа жизни: начать можно с прогулок и спокойной ходьбы, постепенно увеличивая нагрузку.

До начала активного распространения вирусов врач рекомендовала проверить прививочный статус и сделать прививку от гриппа заблаговременно. Она напомнила, что чеснок, имбирь и лимон не предотвращают заражение, а антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы. Также она подчеркнула важность мытья рук и проветривания помещений.

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