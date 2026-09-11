Перекопка, компост и сидераты: садовод рассказала, как подготовить почву осенью в Подмосковье

После уборки урожая огород постепенно пустеет, но работы на грядках еще не заканчиваются. Осень — подходящее время, чтобы привести в порядок почву, восполнить запас питательных веществ и подготовить ее к следующему сезону. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала садовод Алевтина Ромашова.

По словам специалиста, перекопка нужна не каждой грядке. В первую очередь это касается тяжелой, плотной глинистой почвы, которая за сезон сильно уплотняется. Если земля тяжелая, плохо пропускает воду и воздух, осенью ее стоит хорошенько обработать. А вот рыхлую почву с хорошей структурой не стоит лишний раз тревожить — хватит легкого рыхления.

Осенью особенно хорошо работают органические удобрения: зрелый компост, перегной и хорошо перепревший навоз. Они не только дают почве питательные вещества, но и улучшают ее структуру. Компост и перегной обычно вносят перед перекопкой и заделывают в верхний слой грунта. Если почва нуждается в дополнительном питании, садовод советует обратить внимание на фосфорно-калийные удобрения: эти элементы малоподвижны в грунте, поэтому осеннее внесение готовит их к будущему сезону. Точную дозировку лучше подбирать с учетом культуры и состояния почвы — сыпать удобрения наугад не стоит, избыток питания пользы не принесет. Еще один вариант для дачников — сидераты. Горчица, фацелия и другие культуры улучшают структуру грунта и добавляют органическое вещество. Их можно посеять после уборки урожая, а затем использовать зеленую массу при подготовке грядок.

При обычной осенней подготовке достаточно обработать верхний слой почвы, одновременно заделав в него органику и необходимые удобрения. Для многих участков ориентиром может быть глубина около 15-20 сантиметров.

Как отметила Ромашова, не обязательно разбивать крупные комья после перекопки — пусть остаются. За зиму они промерзнут, а весной с ними проще будет справиться, и грунт сам станет рыхлее.