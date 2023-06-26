Более пятидесяти площадок подготовлено в Подмосковье для празднования Курбан-байрама

Исламский праздник Курбан-Байрам, посвященный окончанию хаджа — паломничества мусульман в Мекку и ее окрестности — в этом году отмечают с 27 июня по 1 июля. Всего в регионе под проведение одного из главных мусульманских событий отведут 53 площадки.

Напоминаем, что в прошлом году в 41 округе Московской области прошло празднование Курбан-Байрама, в нем участвовали порядка 154 тысяч человек.

Где в Подмосковье в этом году будет проходить Курбан-Байрам и сколько человек смогут принять площадки:

— Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть) — 7000;

— Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом) — 5000;

— Наро-Фоминск, земельный участок по ул. Дзержинского (д. 41-41а) — 7000;

— Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть) — 5000;

— Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть) — 10000 чел.;

— Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть) — 10000;

— Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть) — 4000;

— Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (территория вокруг Дворца им. Ю. Е. Ляпкина) — 4000;

— Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет») — 2000;

— Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 389 м — 1200;

— Коломна, пр-т Кирова, д. 4 — 150;

— Озеры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория) — 400;

— Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель») — 10000;

— Мытищи, 6-й Ленинский пер., д. 8 — 200;

— Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом) — 10000;

— Подольск, ул. Высотная, д. 2 (НП «Теннисная академия») — 5000;

— Подольск, мкр. Львовский, ул. Новая, д. 36 — 3000;

— Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а — 500;

— Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (парковка Дворца спорта «Пушкино») — 2000;

— Люберцы г. о., пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (ПКиО «Летний парк») — 4000;

— Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник») — 500;

— Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом) — 100;

— Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а — 1800;

— Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом) — 1500;

— Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (территория исламского культурного центра) — 3000;

— Дмитровский г. о. г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть) — 3000;

— Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1б, пом. 2 — 800;

— Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр) — 2000;

— Одинцовский г. о., с. Жаворонки (стадион) — 4000;

— Химки г. о., мкрн. Планерная, вл. 1 (Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная») — 5000;

— Раменский г. о., пос. Родники, ул. Южная, д. 1 (территория городского кладбища, мечеть на мусульманском участке) — 6000;

— Раменский г. о., пос. совхоза Раменское, ул. Школьная 1б (спортивно-развлекательный центр New generation) — 1500;

— Раменское, ул. Красноармейская (территория кладбища) — 1000;

— Раменский г. о., д. Фоминское — 50;

— Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34 — 500;

— Клин, д. Ямуга, д. 22а — 800;

— Клин, Ленинградское шоссе, д. 8-239 — 500;

— Королев, ул. М. К. Тихонравова, д. 19 (ДК «Юбилейный») — 600;

— Волоколамск, Северное шоссе, д. 5 — 600 (мусульманский духовно — просветительский центр);

— Красногорск, пос. Нахабино, ул. Володарского, вблизи д. 2 — 8000;

— Серпухов, ул. Калужская, д. 128а — 2500;

— Истра г. о., мкр. Полево, ул. Спортивная, д. 1 (МУС СК «Истра») — 4500;

— Руза, ул. Социалистическая, д. 63 (стадион «Урожай») — 500;

— Зарайск, ул. Советская, д. 74 — 250;

— Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург») — 500;

— Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, д. 18 — 300;

— Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 12б (спортзал «Юность») — 300

— Кашира, ул. Гвардейская (стадион «Энергетик») — 1000

— Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 18, корп. 2 — 500

— Реутов, автомагистраль Москва — Нижний Новгород, д. 1 — 300;

— Чехов г. о., мкр. Венюково, ул. Маркова, около д. 22/2 (площадка для вождения) — 4000;

— Ленинский г. о., г. Видное, пр. Ленинского Комсомола, д. 3Б — 1000;

— Ленинский г. о., пос. Суханово (ФГУП «Суханово») — 300.