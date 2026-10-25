РПЦ: «Времена расцвета парадов нечисти прошли»
Замглавы Синодального отдела РПЦ Кипшидзе: Хеллоуин чужд русской культуре
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе констатировал завершение периода широких празднований Хеллоуина в России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя РПЦ, большинство россиян самостоятельно пришли к выводу, что времена востребованности этой культуры остались в прошлом.
«А если кто-то не понимает, то по сравнению с 1990-ми, когда был расцвет этих парадов нечисти, у нас намного более развитое гражданское общество», — приводит агентство слова Кипшидзе.
Представитель Русской православной церкви также охарактеризовал Хеллоуин как праздник, чуждый русской культурной традиции.
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