РПЦ: «Времена расцвета парадов нечисти прошли»

Замглавы Синодального отдела РПЦ Кипшидзе: Хеллоуин чужд русской культуре

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе констатировал завершение периода широких празднований Хеллоуина в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя РПЦ, большинство россиян самостоятельно пришли к выводу, что времена востребованности этой культуры остались в прошлом.

«А если кто-то не понимает, то по сравнению с 1990-ми, когда был расцвет этих парадов нечисти, у нас намного более развитое гражданское общество», — приводит агентство слова Кипшидзе.

Представитель Русской православной церкви также охарактеризовал Хеллоуин как праздник, чуждый русской культурной традиции.

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