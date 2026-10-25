«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера
Министр внутренних дел Баварии Херманн: чайный домик Гитлера восстановят
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Правительство Баварии намерено восстановить бывший чайный домик Адольфа Гитлера, серьезно пострадавший при пожаре. Об этом 24 октября сообщило агентство DPA.
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил, что региональные власти не допустят, чтобы исторический объект оставался в разрушенном состоянии.
«Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – подчеркнул глава МВД.
Пожар в здании на горе Кельштайн, известном как «Орлиное гнездо», вспыхнул вечером 23 октября. Сигнал о возгорании поступил около 21:15 по местному времени (22:15 мск). Тушение осложнялось труднодоступностью строения, расположенного на вершине высотой почти два километра.
По версии следствия, к поджогу может быть причастен мотоциклист. Его заметили пожарные, направлявшиеся к месту происшествия, и передали информацию полиции. После этого подозреваемый был задержан. По данным издания Bild, правоохранители продолжают его опрос.
Кельштайнхаус был построен в Альпах в 1937–1938 годах как представительская резиденция для руководства Третьего рейха. В 1951 году комплекс передали правительству Баварии, а с 1952 года здание используется как горный ресторан. Строение признано памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».
Ранее сообщалось о том, что умер немецкий актер Михаэль Мендль, сыгравший генерала вермахта в фильме «Бункер».