«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

Правительство Баварии намерено восстановить бывший чайный домик Адольфа Гитлера, серьезно пострадавший при пожаре. Об этом 24 октября сообщило агентство DPA .

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил, что региональные власти не допустят, чтобы исторический объект оставался в разрушенном состоянии.

«Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – подчеркнул глава МВД.

Пожар в здании на горе Кельштайн, известном как «Орлиное гнездо», вспыхнул вечером 23 октября. Сигнал о возгорании поступил около 21:15 по местному времени (22:15 мск). Тушение осложнялось труднодоступностью строения, расположенного на вершине высотой почти два километра.

По версии следствия, к поджогу может быть причастен мотоциклист. Его заметили пожарные, направлявшиеся к месту происшествия, и передали информацию полиции. После этого подозреваемый был задержан. По данным издания Bild, правоохранители продолжают его опрос.

Кельштайнхаус был построен в Альпах в 1937–1938 годах как представительская резиденция для руководства Третьего рейха. В 1951 году комплекс передали правительству Баварии, а с 1952 года здание используется как горный ресторан. Строение признано памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

Ранее сообщалось о том, что умер немецкий актер Михаэль Мендль, сыгравший генерала вермахта в фильме «Бункер».