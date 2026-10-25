«Двойка за поведение — не приговор». Минпросвещения разъяснило правила допуска к экзаменам

Минпросвещения: оценка поведения не будет влиять на допуск к экзаменам

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Оценка поведения школьников не связана с академической успеваемостью и не может служить причиной для недопуска к экзаменам. Это следует из письма Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

В текущем учебном году в ряде регионов России проходит апробация системы оценивания поведения для учеников 2–8 классов. В каждом субъекте Федерации для участия в эксперименте отобрано не менее десяти школ.

В документе поясняется, что оценивание поведения осуществляется отдельно от успеваемости, его результаты не влияют на текущий контроль и промежуточную аттестацию и не являются основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации. Отмечается, что сведения о поведении могут быть добавлены в личное дело учащегося как дополнительная характеристика.

Ранее сообщалось о том, что три категории оценки поведения ввело Минпросвещения.

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