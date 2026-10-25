«Важно укреплять престиж профессии». Минпросвещения предложило новые меры поддержки учителей

Минпросвещения предложило давать учителям статус ветерана труда при стаже 25 лет

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Минпросвещения РФ разработало проект федерального закона, направленный на усиление социальной защиты и повышение престижа профессии педагогов. Документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Законопроект предлагает присваивать статус «Ветеран труда» учителям с общим педагогическим стажем не менее 25 лет. Кроме того, педагоги смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц, а также получать бесплатную юридическую помощь по вопросам профессиональной деятельности.

Для молодых специалистов документ гарантирует наставничество в течение как минимум одного года с начала работы. Также предлагается закрепить право учителей на непрерывное методическое сопровождение, дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три года и расширить доступ к электронным образовательным ресурсам, включая цифровые библиотеки, созданные за счет бюджетных средств.

Новые меры последовательно формируют уважение к труду учителя, отметил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Важно, чтобы системная работа по укреплению престижа профессии велась во всех регионах страны», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения предложило предоставить учителям право бесплатно посещать музеи.

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