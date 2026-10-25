«Месяц от роду». В Зеленограде прохожие нашли брошенного младенца
Прокуратура Москвы: у жилого дома в Зеленограде нашли младенца
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Столичная прокуратура сообщила об обнаружении младенца возле одного из жилых домов в Зеленограде. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где его осмотрели специалисты, после чего перевели в профильный центр для обеспечения безопасности и ухода.
По предварительным данным, найденному мальчику около одного месяца, его нашли случайные прохожие. Прокуратура взяла на особый контроль выяснение всех обстоятельств инцидента, установление личностей родителей ребенка, а также ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, надзорный орган контролирует вопросы дальнейшего устройства и жизнеобеспечения младенца.
Согласно предварительной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая несла ребенка на руках.
Ранее сообщалось о том, что в Бразилии медсестра похитила новорожденного и спрятала его в сумку.