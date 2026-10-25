«Это катастрофа!». Из-за ливней в мексиканском Сьюдад-Хуаресе затопило больницу
Ливни и град затопили больницу в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В северной части Мексики, в городе Сьюдад-Хуарес, больница оказалось под водой. Причиной стали сильные ливни и град, обрушившиеся на регион, сообщает РЕН ТВ.
На обнародованных кадрах видно, как мощный поток осадков и грязи затопил медучреждение.
Системы ливневой канализации не справились с объемом воды, поэтому сотрудникам приходилось использовать швабры, чтобы хоть как-то разогнать потоки.
Ранее климатологи предупредили о риске катастрофического потопа в Калифорнии.