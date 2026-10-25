«Запах Нового года». Китай в сентябре нарастил экспорт мандаринов в Россию в 6 раз

В сентябре 2026 года объем экспорта мандаринов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз по сравнению с августом и достиг максимального уровня с апреля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

За сентябрь Китай поставил в РФ мандаринов и их гибридов на 4,7 млн долларов, что в 6,1 раза больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении поставки выросли на 8% относительно сентября прошлого года.

Положительная динамика по итогам сентября отмечена и по ряду других цитрусовых. Так, помело и грейпфрутов из Китая прибыло на 3,1 млн долларов, или в 2,2 раза больше, чем в августе. Также вырос экспорт лимонов — в 2,3 раза и апельсинов — в 3,6 раза по отношению к предыдущему месяцу.

По итогам трех кварталов 2026 года Китай отправил в Россию мандаринов на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на треть (на 31%) вырос экспорт лимонов и грейпфрутов, а объемы поставок апельсинов за три квартала прибавили 14%.

Ранее сообщалось о том, что Россия лидирует среди стран мира по тоннажу импорта мандаринов.