«Это противоречит здравому смыслу»: эксперт о пропаже семьи в тайге

Одновременная травма или пропажа всех троих членов семьи Усольцевых противоречит здравому смыслу, отметил в интервью РИА Новости член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края Владимир Попов.

«История непонятна с точки зрения логики и опыта. Человек может сломать ногу, попасть в трещину в скале, но чтобы сразу всё...» — заявил он.

Эксперт также указал, что вопросы возникают, если представить, что кто-то из семьи пострадал: в таком случае двое других должны были пойти за помощью. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, будут продолжаться, пока потерявшихся не обнаружат либо пока не возникнут обстоятельства, препятствующие дальнейшим поисковым мероприятиям.

Ранее сообщалось о том, что поиски семьи Усольцевых в тайге продолжатся.