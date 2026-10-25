«Без зимнего сна». Медведи на юге России могут не впадать в спячку в теплые зимы

Зоолог Крускоп: на юге России медведи могут не впадать в спячку

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Сроки залегания медведей в зимнюю спячку зависят от региона и погодных условий, сообщил РИА Новости Сергей Крускоп, заведующий сектором териологии Зоологического музея МГУ.

В средней полосе животные могут уйти в спячку в конце октября, если лето было сытным, а октябрь холодным, или в декабре, если осень оказалась теплой.

«На юге ареала в теплые зимы могут вообще не впадать в спячку», — отметил Крускоп.

Перед спячкой медведи переходят на калорийное питание орехами и жирной рыбой, например, при избытке лосося выедают только жирное брюхо, икру или молоки. При недостатке корма звери вынуждены больше перемещаться и могут выходить к населенным пунктам, пояснил специалист.

Ранее сообщалось о том, что медведь загрыз двух свиней и поросенка в сарае под Ивделем.

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