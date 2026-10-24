Поражение и больница: Алиев уступил Доусону и получил повреждение бедра

Life.ru: Бойца Алиева вывезли в инвалидной коляске после поражения на UFC

Общество

Таджикский боец легкого веса Нурулло Алиев получил тяжелую травму во время поединка с американцем Грантом Доусоном на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Поединок завершился поражением Алиева единогласным решением судей. Как сообщил спортивный журналист Игорь Лазорин, из-за повреждения бедра спортсмен не смог самостоятельно покинуть октагон — его вывезли на инвалидной коляске и направили под наблюдение медицинского персонала. О деталях его текущего состояния не сообщается. Об этом пишет портал Life.ru.

Детали поединка и состояние спортсмена

  • Ход боя и решение судей:
    • Соперники: Нурулло Алиев (Таджикистан) против Гранта Доусона (США);
    • Результат: победа Гранта Доусона единогласным решением судей по очкам.
  • Медицинская эвакуация и травма:
    • Характер повреждения: серьезная травма бедра, полученная в ходе 3-раундового противостояния;
    • Эвакуация: Алиев не смог передвигаться самостоятельно, из октагона его вывезли на инвалидной коляске;
    • Источники: инцидент и детали эвакуации подтвердил инсайдер и журналист Игорь Лазорин.

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