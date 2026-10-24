Поражение и больница: Алиев уступил Доусону и получил повреждение бедра

Таджикский боец легкого веса Нурулло Алиев получил тяжелую травму во время поединка с американцем Грантом Доусоном на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Поединок завершился поражением Алиева единогласным решением судей. Как сообщил спортивный журналист Игорь Лазорин, из-за повреждения бедра спортсмен не смог самостоятельно покинуть октагон — его вывезли на инвалидной коляске и направили под наблюдение медицинского персонала. О деталях его текущего состояния не сообщается. Об этом пишет портал Life.ru.