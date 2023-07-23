«Больше возможностей для уединения»: выяснилось, какая недвижимость пользуется спросом в Подмосковье

Как возвести непохожие друг на друга многоэтажки и целые комплексы, чтобы каждый из них еще и вписывался в «контекст» вокруг? Об этом говорили ведущие специалисты региона на сессии фестиваля «Лучший архитектурный проект Подмосковья». Такой подход позволит уйти от скучной рядовой застройки предшествующих десятилетий. У собственников коттеджей и дач в этом смысле еще больше простора для фантазии. Свой дом можно сделать любым. Причем именно на такое жилье сейчас высокий спрос в регионе, рассказала корреспонденту «Подмосковье сегодня» эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Она объяснила, что предпочитают больше – таунхаусы или дачи, и почему ушли в прошлое коттеджные поселки-призраки.

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В этом году, а особенно в летнем сезоне, говорит Наталья Перескокова, значительно вырос спрос на загородное жилье: дома, коттеджи и дачи.

«Это связано с тем, что туризм за рубеж стал затруднительным и довольно дорогим. Поэтому люди выбирают загород, чтобы можно было и жить, и отдыхать одновременно. И вообще россияне всегда любили Подмосковье», – считает эксперт.

Наибольшим спросом в этой категории пользуется сегмент эконом и эконом-комфорт, поясняет специалист. Тут цена за лот не превышает 20 млн рублей. При этом за эту сумму можно приобрести недвижимость в радиусе до 100 км от столицы.

«Что касается направлений, по-прежнему популярностью пользуются можайское, Новая Рига. Также есть спрос на горьковском направлении, потому что оно более бюджетное. Там можно за 4–5 млн купить прекрасный домик и чудесно проводить время с семьей», – уточняет Перескокова.

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Если говорить о выборе между коттеджами и дачами, то покупатели отдают предпочтение последним, рассказывает эксперт. Несмотря на схожесть этих категорий, в них есть одна существенная разница. Коттеджи всегда строят вблизи земель населенных пунктов, тогда как дачный поселок может находиться вдалеке от них, на лоне природы.

«Здесь еще больше возможностей для уединения. Да и цена за дачу поэтому может быть значительно ниже, чем за коттедж», – уточняет Наталья Перескокова.

Тем не менее останавливать свой выбор именно на доме, а не квартире люди стали чаще благодаря новым удобным программам кредитования.

«Сейчас банки предлагают как ссуду на приобретение жилья в частном секторе – вторички, так и на строительство нового объекта», – подчеркивает эксперт.

Фото: [ Митя Алешковский/ТАСС ]

ПОСЕЛОК-ПРИЗРАК?

Рынок предложений тоже не стоит на месте. Инвесторы создают целые загородные проекты.

«Помните, были еще несколько лет назад коттеджные поселки-призраки, заброшки? Раньше их строили, не продумав инфраструктуру: дороги, подведение коммуникаций. А сейчас подобных объектов нет: стали более грамотно планировать», – раскрывает детали эксперт.

А вот спрос на таунхаусы резко упал, подчеркивает Перескокова. Тогда как еще пять лет назад именно такое жилье пользовалось популярностью.

«Причина – в хорошей слышимости. Вроде ты и в своем доме, но если утром спишь, слышишь, как сосед провожает ребенка в школу. А еще слышимость с улицы. Вот на это люди жалуются. Поэтому те, кто может, избавляются от таунхаусов», – резюмирует Наталья Перескокова.

кстати

Наибольший интерес к загородному жилью в июне текущего года отмечался в Раменском, Дмитровском и Наро-Фоминском округах Подмосковья, выяснили аналитики одного из сервисов по поиску жилья.