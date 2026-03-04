Большой православный праздник 5 марта 2026 года: что можно и нельзя делать сегодня в день Льва Катанского

В четверг, 5 марта 2026 года, православные верующие отмечают день памяти Лев Катанский. В народном календаре эта дата известна как Лев Катыш — рубеж между зимой и весной. Считалось, что именно в этот день особенно важно соблюдать запреты. Нарушение некоторых из них, по поверьям, могло навлечь болезни, финансовые потери и даже беду в семье. Самым странным и пугающим табу считался запрет… целовать младенцев. Разбираемся, какой церковный праздник 5 марта, что можно и нельзя делать сегодня и о чем молиться святителю.

Какой церковный праздник 5 марта 2026 года

По православному календарю 5 марта чтят память святителя Льва, епископа Катанского, жившего в VIII веке на Сицилии. Он прославился как защитник бедных и ревностный хранитель веры.

В историю святитель вошел благодаря противостоянию с чародеем Илиодором, который смущал народ ложными чудесами. По преданию, Лев не испугался колдуна и силой молитвы посрамил его. Этот эпизод стал символом победы веры над обманом и страхом.

Почему день называли Катышем

Название связано с обычаем напоследок кататься с гор. Люди верили: кто дальше всех укатится на санках 5 марта, тому улыбнется удача в новом году.

Этот день считался последним зимним праздником — дальше весна окончательно вступала в свои права.

Что нельзя делать 5 марта: главные запреты дня

Именно запреты сделали этот день особенно известным в народе.

Нельзя целовать младенцев

Считалось, что через поцелуй ребенку можно «передать судьбу» или чужую болезнь. Особенно опасным считался поцелуй накрашенными губами — верили, что так можно «сглазить» малыша.

Нельзя смотреть на падающие звезды

Падающую звезду называли дурным знаком и вестником скорой утраты в семье. Если человек случайно видел ее, нужно было сразу сказать защитные слова.

Нельзя начинать новые дела

Любые крупные начинания 5 марта, по поверьям, заканчивались убытками.

Нельзя стричь детей до семи лет

В народе говорили, что вместе с волосами можно «срезать» память и здоровье.

Нельзя носить старую обувь

Дырявая обувь в этот день якобы притягивала нищету. От ненужных вещей старались избавиться именно 5 марта.

Что можно и нужно делать 5 марта

✔ Провести генеральную уборку и выбросить старые вещи.

✔ Закрыть долги и завершить отложенные дела.

✔ Сходить в гости к родным — день считался благоприятным для укрепления семейных связей.

✔ Испечь круглую выпечку — «кокурки», символ солнца и приближения тепла.

О чем молиться святителю Льву Катанскому

Верующие обращаются к святителю как к защитнику от зла и духовных искушений. Молятся:

об исцелении от тяжелых и непонятных болезней;

о защите от недоброжелателей и клеветы;

об укреплении веры и внутренней стойкости.

Именины 5 марта

В этот день именины празднуют Лев и Леонид.

Народные приметы на 5 марта

Птицы купаются в снегу — к скорому теплу.

Вороны летают высоко — к снегопаду.

Снег не сходит — год может быть сложным для урожая.

Алый закат — к ветреной погоде.

