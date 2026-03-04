Большой православный праздник 5 марта 2026 года: что можно и нельзя делать сегодня в день Льва Катанского
Православные 5 марта отметят день Льва Катанского
Фото: [Медиасток.рф]
В четверг, 5 марта 2026 года, православные верующие отмечают день памяти Лев Катанский. В народном календаре эта дата известна как Лев Катыш — рубеж между зимой и весной. Считалось, что именно в этот день особенно важно соблюдать запреты. Нарушение некоторых из них, по поверьям, могло навлечь болезни, финансовые потери и даже беду в семье. Самым странным и пугающим табу считался запрет… целовать младенцев. Разбираемся, какой церковный праздник 5 марта, что можно и нельзя делать сегодня и о чем молиться святителю.
Какой церковный праздник 5 марта 2026 года
По православному календарю 5 марта чтят память святителя Льва, епископа Катанского, жившего в VIII веке на Сицилии. Он прославился как защитник бедных и ревностный хранитель веры.
В историю святитель вошел благодаря противостоянию с чародеем Илиодором, который смущал народ ложными чудесами. По преданию, Лев не испугался колдуна и силой молитвы посрамил его. Этот эпизод стал символом победы веры над обманом и страхом.
Почему день называли Катышем
Название связано с обычаем напоследок кататься с гор. Люди верили: кто дальше всех укатится на санках 5 марта, тому улыбнется удача в новом году.
Этот день считался последним зимним праздником — дальше весна окончательно вступала в свои права.
Что нельзя делать 5 марта: главные запреты дня
Именно запреты сделали этот день особенно известным в народе.
Нельзя целовать младенцев
Считалось, что через поцелуй ребенку можно «передать судьбу» или чужую болезнь. Особенно опасным считался поцелуй накрашенными губами — верили, что так можно «сглазить» малыша.
Нельзя смотреть на падающие звезды
Падающую звезду называли дурным знаком и вестником скорой утраты в семье. Если человек случайно видел ее, нужно было сразу сказать защитные слова.
Нельзя начинать новые дела
Любые крупные начинания 5 марта, по поверьям, заканчивались убытками.
Нельзя стричь детей до семи лет
В народе говорили, что вместе с волосами можно «срезать» память и здоровье.
Нельзя носить старую обувь
Дырявая обувь в этот день якобы притягивала нищету. От ненужных вещей старались избавиться именно 5 марта.
Что можно и нужно делать 5 марта
✔ Провести генеральную уборку и выбросить старые вещи.
✔ Закрыть долги и завершить отложенные дела.
✔ Сходить в гости к родным — день считался благоприятным для укрепления семейных связей.
✔ Испечь круглую выпечку — «кокурки», символ солнца и приближения тепла.
О чем молиться святителю Льву Катанскому
Верующие обращаются к святителю как к защитнику от зла и духовных искушений. Молятся:
- об исцелении от тяжелых и непонятных болезней;
- о защите от недоброжелателей и клеветы;
- об укреплении веры и внутренней стойкости.
Именины 5 марта
В этот день именины празднуют Лев и Леонид.
Народные приметы на 5 марта
- Птицы купаются в снегу — к скорому теплу.
- Вороны летают высоко — к снегопаду.
- Снег не сходит — год может быть сложным для урожая.
- Алый закат — к ветреной погоде.
Какой праздник будет завтра
6 марта по православному календарю чтят память преподобного Тимофея Олимпийского.