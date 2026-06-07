Жара до +31 °C накроет Москву: власти дали срочные рекомендации — пребывание на улице лучше сократить

Власти столицы порекомендовали москвичам и гостям города сократить пребывание на улице, а также обеспечить особый уход домашним животным в жаркую погоду. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в «Максе», сообщил ТАСС.

Согласно прогнозам метеорологов, в период с 7 по 10 июня столицу накроет интенсивная жара. Дневные показатели термометров, по их данным, могут подняться до отметок плюс 30–31 градус по Цельсию, сообщается в информации.

В подобных погодных условиях настоятельно рекомендуется воздерживаться от долгого нахождения под открытым небом, подчеркивается в сообщении.

«В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в период с 8 по 12 июня ожидается до +30 °C, дожди придут только к праздничной пятнице.