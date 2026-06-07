Пять дней разочарований: как капризы природы сорвали отпуск россиянина в Батуми в 2026 году

Поездка в Грузию в межсезонье может стать источником серьезного стресса, если слепо доверять рекламным буклетам. Российский путешественник поделился с порталом АБН24 личным опытом отдыха в Батуми на стыке января и февраля 2026 года. Из-за непрекращающейся непогоды большинство запланированных экскурсий по природным достопримечательностям сорвалось, а местный сервис преподнес неприятный финансовый сюрприз, пишет АБН24.

Хроника сорванных экскурсий и финансовый спор с капитаном

Пятидневный зимний отпуск туриста в курортном Батуми оказался практически полностью парализован сложными погодными условиями. По словам путешественника, ясные и солнечные часы за все время отдыха «можно было пересчитать по пальцам».

В результате климатического фактора один за другим сорвались ключевые пункты туристической программы:

Прогулка по реке Арагви: Вместо ярких панорамных видов, обещаемых путеводителями, экскурсанты увидели лишь серую, мутную воду под плотным шлейфом серых туч.

Поход к водопадам: Превратился в экстремальное испытание. Горные тропы полностью размыло, смотровые площадки стали скользкими и опасными для жизни, а сами водные каскады полностью скрылись в густом тумане. Одежда путешественников промокала под дождем за считанные минуты.

Морской круиз: Самым неприятным инцидентом стал срыв прогулки на яхте. Капитан судна в одностороннем порядке отменил выход в акваторию из-за сильного штормового волнения на море. При этом организаторы категорически отказались возвращать туристу деньги за несостоявшуюся по их вине услугу.

Плюсы курорта: кухня и гостеприимство вопреки штормам

Несмотря на испорченную экскурсионную программу и логистический коллапс, российский путешественник постарался объективно оценить потенциал зимней Грузии.

Среди безоговорочных плюсов Батуми даже в зимний период он выделил: