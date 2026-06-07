Не только пляж: Роскачество назвало главные туристические хиты России в 2026 году

В преддверии летнего сезона 2026 года специалисты Роскачества определили регионы, которые предложат путешественникам оптимальное сочетание цены, сервиса и безопасности. Как передает ЯСИА , главный тренд этого года — уход от переполненных пляжей и многокилометровых заторов в пользу вдумчивого и доступного отдыха.

Аналитики Центра компетенций в сфере туризма Роскачества зафиксировали смену привычек у отдыхающих. Люди все чаще выбирают не шумный курортный «конвейер», а спокойные, недорогие и при этом качественно обслуживаемые локации. Эксперты назвали несколько направлений, которые станут главными открытиями года.

Каспийское побережье против привычных курортов

Главный сюрприз рейтинга — кавказское побережье Каспийского моря. Махачкала, Каспийск и Избербаш стремительно превращаются в центры притяжения для ценителей экзотики с демократичным ценником. Здесь теплая вода соседствует с горными походами и древними аулами, что дает возможность совмещать пляжный отдых с активными приключениями.

Кавказ строит отели и аэропорты

Карачаево-Черкесия активно наращивает туристическую инфраструктуру. В республике возводят новые комплексы с термальными источниками и расширяют горнолыжные трассы. Запуск современного аэропорта позволит региону принимать до 4 миллионов путешественников ежегодно. Соседняя Кабардино-Балкария также не отстает: в планах — строительство семейного парка, гостиниц уровня 4 и 5 звезд, бальнеотермального кластера и этнографического парка. Ожидается, что эти меры привлекут до 8 миллионов гостей в год.

Калининградская область: европейский сервис без выезда за границу

Для тех, кто ценит историю и старый свет, оптимальным вариантом станет самый западный регион страны. Прогноз на лето 2026 года — прирост турпотока на 7%, что составит около 880 тысяч гостей за три месяца. Светлогорск и Зеленоградск уже сейчас предлагают сервис, сопоставимый с европейским. В области подготовлены оборудованные пляжи, классифицированы сотни гостиниц, а также открываются обновленные исторические объекты. Развитая сеть авиарейсов связывает Калининград с десятками городов России.

Бюджетные направления и советы экспертов

Меньше всего подорожание отпуска ударит по кошелькам тех, кто присмотрится к регионам Центральной России, Карелии и Русскому Северу. В частности, в выигрыше останутся туристы, выбравшие Ярославскую, Тверскую или Вологодскую области.

Чтобы поездка не принесла разочарования, специалисты советуют обращать внимание на наличие официальных сертификатов у отелей и баз отдыха. Документы должны подтверждать соответствие критериям конкретного типа путешествия: например, возможность размещения с домашними животными или условия для семейного отдыха с детьми.

Ранее сообщалось, что капризы природы сорвали отпуск россиянина в Батуми в 2026 году.