Семимесячный ребенок погиб после выстрела по семейному автомобилю на Западном берегу

На Западном берегу реки Иордан в результате стрельбы израильских военных погиб семимесячный младенец. Инцидент произошел в районе Хеврона и вызвал широкий общественный резонанс, пишет Life.ru.

Трагедия произошла недалеко от Хеврона

На Западном берегу реки Иордан в районе Тель-Румейда к югу от Хеврона погиб семимесячный ребенок. По информации палестинского Министерства здравоохранения, смертельное ранение младенец получил в результате стрельбы по автомобилю, в котором находились члены его семьи.

Родственники рассказали обстоятельства происшествия

По словам родственников, семья заметила вдалеке израильскую военную технику и остановила автомобиль. Спустя некоторое время в сторону машины были произведены выстрелы.

Бабушка погибшего ребенка сообщила, что сначала находившиеся в автомобиле люди посчитали стрельбу предупредительной и не осознали серьезность произошедшего.

Израильская армия подтвердила факт выстрела

Представители Армии обороны Израиля подтвердили, что военнослужащий произвел один выстрел по автомобилю, который приближался к военным.

Дополнительные обстоятельства произошедшего и причины применения оружия продолжают выясняться. Инцидент стал предметом внимания как местных властей, так и международных наблюдателей.