«Не абстрактные задачи»: подольский завод кабелей и МГТУ имени Баумана запустили полный цикл подготовки инженеров

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано стратегическое соглашение между подольским флагманским предприятием «НПО «Подольский завод специальных кабелей» (ПЗСК) и Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана.

ПЗСК, который по праву считают частью инженерной славы Подольска, обеспечивает страну надежной кабельной продукцией. Как поясняют на самом предприятии, в своей работе завод опирается на опыт и наработки старших поколений, используя их в качестве фундамента для создания технологий будущего. Заключенное партнерство, по мнению экспертов, позволит городскому округу и самому заводу выстроить полноценный цикл работы с кадровым резервом.

Согласно условиям сотрудничества, студенты ведущего технического вуза страны получат возможность проходить производственную практику и стажировки, участвуя в реальных проектах ПЗСК. Для действующих специалистов подольского предприятия, в свою очередь, предусмотрена программа переподготовки и повышения квалификации на базе Бауманки.

Кроме того, опытные инженеры завода будут задействованы в образовательном процессе: им предстоит читать лекции и помогать студентам с выбором тем дипломных работ. Такой подход призван гарантировать, что выпускники будут решать не абстрактные учебные задачи, а конкретные производственные проблемы, подчеркивается в сообщении.

Это сотрудничество, как утверждается, является прямым ответом на стратегические цели по достижению технологического суверенитета России, которые ранее поставил президент Владимир Путин. Продукция подольского завода, напомним, используется в самых экстремальных условиях — в Арктике, аэрокосмической отрасли и нефтехимии. Для создания такой техники, отмечают на предприятии, требуются сильнейшие инженерные кадры.

Городской округ Подольск продолжает оставаться кузницей профессионалов для всей страны, отметили в администрации. Заключенное партнерство, по мнению экспертов, служит лучшей гарантией того, что молодежь будет востребована на родной земле, а промышленность Подольска получит новое поколение специалистов, готовых создавать передовые технологии.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошло совещание по развитию транспортной инфраструктуры.