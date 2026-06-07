В Туле отменили один из самых ожидаемых гастрольных спектаклей июня

Жителям Тулы начали возвращать билеты на гастрольный спектакль Белорусского государственного академического музыкального театра «Девчата» (16+). Постановку сняли с афиши по техническим причинам, пишет Царьград.

Спектакль не состоится в назначенную дату

В Туле отменили показ спектакля «Девчата» (16+), который должен был пройти 18 июня в рамках гастролей Белорусского государственного академического музыкального театра. Информация об этом появилась на официальных ресурсах Тульского академического театра драмы.

Как сообщили организаторы, решение об отмене связано с техническими причинами. Представление было запланировано на 12:00.

Зрителям предложили вернуть билеты

Театр обратился к зрителям, которые уже приобрели билеты на постановку, с просьбой оформить возврат в установленном порядке.

При этом организаторы подчеркнули, что изменения коснулись только спектакля «Девчата». Остальные постановки гастрольной программы белорусского театра пройдут в Туле в ранее объявленные даты.