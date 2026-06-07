Когда можно заготавливать березовые веники для бани

Березовый веник остается самым популярным атрибутом русской бани. О том, как правильно заготавливают веники и почему для этого выбирают именно начало лета, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал специалист по изготовлению банных веников Иван Максимов.

Специалист отметил, что заготовка веников начинается в основном в начале лета. Именно в это время листья уже достаточно сформировались, но еще сохраняют мягкость и хорошо держатся на ветках. Традиционно периодом заготовки березовых веников считается начало июня-середина июля.

Для изготовления качественного веника используется молодая береза с крепкими ветвями, свежими и не висячими листьями.

Изготовление березового веника выполняется вручную. Сначала с веточек удаляют листья в нижней части, чтобы сформировать удобную ручку.

«В среднем для одного веника требуется примерно 50 веточек. Стандартный веник имеет длину около 45 сантиметров и ширину примерно 26 сантиметров. После сборки его перевязывают», — рассказал специалист.

Ранее сообщались лучшие места для ловли рыбы, запреты и штрафы.