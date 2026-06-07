Туристка из России выпила вино на Бали и впала в кому

Россиянка, прилетевшая на отдых на Бали, оказалась в коме после того, как выпила бокал местного вина. Спустя несколько часов у женщины отказали ноги, начались судороги, а затем она потеряла сознание — сейчас пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Трагедия на индонезийском острове развернулась в считанные часы. 31 мая туристка по имени Анна прибыла на Бали, планируя обычный отпуск. Уже вечером следующего дня она решила попробовать местное вино. Утром 2 июня женщина почувствовала первые тревожные сигналы: резь в глазах от света, тошноту, озноб и тяжелое дыхание, сообщает РИА НовостиРИА Новости.

Ситуация развивалась с пугающей скоростью. По словам знакомых пострадавшей, буквально за несколько минут у Анны отказали ноги — она просто перестала ходить.

Персонал отеля вызвал врачей, которые настояли на немедленной госпитализации. Но спасательная операция едва не закончилась трагедией прямо по пути в клинику. Состояние россиянки ухудшалось на глазах, она потеряла сознание. Перед этим Анна успела произнести две страшные фразы: «Я сейчас умру» и «Я не хочу так».

В больнице медики заподозрили тяжелейшее отравление метанолом — техническим спиртом, который иногда подмешивают в дешевые алкогольные напитки. Пациентку срочно подключили к аппарату ИВЛ и начали процедуру очистки крови. Двое суток женщина провела на диализе.

«Когда седативные препараты отменили, судороги прекратились, но в сознание она так и не пришла», — поделился деталями знакомый пострадавшей.

На данный момент Анна остается в коме. Самостоятельно дышать она не может, все функции организма поддерживает аппаратура.

Близкие и друзья россиянки сейчас бьются за два фронта. Во-первых, необходимо оплачивать счет за лечение в частной клинике — сумма уже перевалила за 425 миллионов индонезийских рупий (это примерно 23,5 тысячи долларов). Во-вторых, родственники добиваются санитарной эвакуации на родину. Транспортировка пациента в таком состоянии — сложнейшая и дорогостоящая процедура, которая может стоить несколько миллионов рублей.

Документы о помощи уже направлены в российские ведомства. Остается вопрос, успеют ли чиновники и благотворительные фонды среагировать раньше, чем счетчик аппарата ИВЛ остановится навсегда.

Ранее сообщалось, что туристка из России больше суток не может дождаться операции в Израиле.