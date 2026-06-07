Хроническое воспаление: онкологи объяснили, как лишний вес бьет по когнитивному здоровью

Международные группы исследователей в мае 2026 года опубликовали революционные данные о связи никотиновой зависимости и когнитивного здоровья. Выяснилось, что полный отказ от сигарет способен защитить мозг от старческого слабоумия, снижая риск деменции на 16–21%. Однако этот защитный эффект полностью обнуляется, если бывший курильщик набирает лишний вес, а популярная стратегия «курить поменьше» и вовсе бьет по мозгу с удвоенной силой, пишет Царьград.

25 лет наблюдений: когда риск снижается на 21%

Специалисты Чжэцзянского университета (Китай) и Гарвардской школы общественного здоровья провели масштабное четвертьвековое исследование, в котором приняли участие 32 тысячи человек в возрасте старше 60 лет. На старте проекта ни у одного из добровольцев не было когнитивных нарушений, однако за 25 лет наблюдений медики зафиксировали почти 6 тысяч случаев деменции.

Математический анализ базы данных выявил четкую закономерность:

Свежий отказ от курения: У тех, кто бросил курить непосредственно в ходе эксперимента, риск деменции упал на 16% по сравнению с активными курильщиками.

Отказ со стажем: У людей, которые завязали с вредной привычкой еще до начала исследования, вероятность слабоумия снизилась на 21%.

Полное восстановление: Через 7 лет жизни без табачного дыма риски бывших курильщиков полностью сравнялись с показателями тех, кто вообще никогда в жизни не курил.

Подводный камень: как лишний вес уничтожает пользу

Главным открытием совместной миссии Гарварда и Чжэцзяна стало выявление жесткой зависимости между когнитивным здоровьем и весами. Очень часто люди, бросающие курить, начинают «заедать» стресс и неминуемо полнеют.

Доктор Хуэй Чэнь из Чжэцзянского университета объяснил этот феномен физиологией метаболизма. Избыточная масса тела провоцирует системное хроническое воспаление и глубокие метаболические нарушения, которые разрушают сосудистую систему. В итоге пострадавшие сосуды просто не могут адекватно снабжать мозг кровью и кислородом. Контроль веса — обязательное условие для защиты ума.

Ловушка компромисса: почему вредно «просто снизить дозу»

Второе независимое исследование, проведенное учеными Сеульского университета (Южная Корея), разрушило популярный миф о пользе сокращения количества сигарет. Корейские специалисты на протяжении 6 лет вели мониторинг здоровья почти 800 тысяч человек старше 40 лет.

Результаты оказались шокирующими:

Полный отказ от табака — гарантированно снижает риск деменции на 16%.

Попытка курить реже (например, 5 сигарет в день вместо 20) — повышает риск деменции на 25% по сравнению с теми, кто продолжает курить в прежнем объеме.

Наркологи объясняют это эффектом компенсаторного курения. Пытаясь обмануть организм уменьшением числа сигарет, курильщик подсознательно стремится добрать привычную дозу никотина. В результате он начинает делать более глубокие затяжки, дольше удерживает ядовитый дым в легких и выкуривает сигарету до самого фильтра. По итогу объем поступающих в кровь смол и канцерогенов не падает, а лавинообразно растет.

Авторы обеих научных работ единогласны: полумеры в борьбе с курением не работают. Чтобы гарантированно замедлить возрастное увядание ума на 20%, необходимы три фактора — стопроцентный отказ от табака, жесткий контроль массы тела и общая приверженность здоровому образу жизни.