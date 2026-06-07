Ученые почти 10 лет искали это дерево и наконец нашли: чем Восточная Азия удивила научный мир

Ученые подтвердили существование самого высокого дерева Восточной Азии. Гигантская тайвания высотой 84,1 м была обнаружена в горах северного Тайваня после многолетних поисков. Об этом пишет Planet Today.

Рекордное дерево обнаружили в горах Тайваня

Международная группа исследователей подтвердила, что хвойное дерево Taiwania cryptomerioides, растущее в горном районе Шэшань на севере Тайваня, является самым высоким известным деревом Восточной Азии. Его высота достигает 84,1 м.

Необычная находка стала результатом многолетней работы специалистов, занимавшихся поиском гигантских деревьев с 2014 года. Окончательно рекорд был подтвержден после того, как альпинист поднялся на вершину дерева и провел точные измерения.

Поиски заняли почти десятилетие

Для обнаружения лесных гигантов ученые использовали аэролазерное сканирование и создали подробную карту растительности острова. Первоначально система выявила более 57 тыс. потенциальных объектов.

К проверке данных привлекли сотни добровольцев, которые помогли отсеять ложные результаты и значительно сократили объем ручной работы. В итоге исследователи зафиксировали 941 дерево высотой свыше 65 м, растущее в горных облачных лесах Тайваня.

При этом девять из десяти самых высоких экземпляров оказались представителями вида Taiwania cryptomerioides.

Гигантские деревья оказались под угрозой

Ученые отмечают, что уникальные леса Тайваня сталкиваются с серьезными рисками. Изменение климата приводит к подъему уровня облаков в горах, из-за чего деревья могут получать меньше необходимой влаги.

Дополнительную опасность представляют усиливающиеся тайфуны, наводнения и оползни. За последние 40 лет интенсивность штормов, достигающих острова, увеличилась примерно на 35%.

Исследователи призвали усилить защиту лесов

Во время экспедиций специалисты также зафиксировали случаи незаконной вырубки старовозрастных деревьев, в том числе на охраняемых территориях.

Авторы исследования подчеркнули, что гигантские деревья играют важнейшую роль в экосистемах. Они способны накапливать значительные объемы углерода, формируют особый микроклимат и обеспечивают среду обитания для множества видов. По мнению ученых, для сохранения этих природных гигантов необходим не только официальный контроль, но и более активное участие общества в их защите.