«Операция не согласована»: российская пенсионерка провела в израильской больнице более суток без помощи

В Израиле туристка из России уже более суток не может дождаться экстренной медицинской помощи после тяжелой травмы, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «112». Женщина, приехавшая на отдых, получила серьезные повреждения в результате несчастного случая.

Как рассказала дочь пострадавшей, перед поездкой мать оформила туристическую страховку через один из российских банков. Договор предусматривал страховое покрытие в размере $100 тыс. Однако, когда женщина споткнулась и упала, получив раздробленные переломы обеих рук, семья столкнулась с серьезными трудностями при попытке организовать лечение.

Как информирует источник, в медучреждение, куда родственники привезли пострадавшую для получения неотложной помощи, специалисты диагностировали у нее серьезные травмы и заключили, что женщине необходимо незамедлительное хирургическое вмешательство, сообщается в публикации.

Предварительная сумма лечения, по оценкам медиков, составила около $15 тыс. Однако для того, чтобы поместить пациентку в стационар и провести операцию, лечебному учреждению требовалось получить так называемое гарантийное письмо от ассистирующей компании — организации, которая уполномочена страховщиком принимать решения на месте, поясняется в материале.

По утверждению родственников пострадавшей, только на согласование первичного врачебного осмотра ушло несколько часов. Когда медики подтвердили, что пациентке требуется экстренное оперативное вмешательство, оформленные документы направили страховщику, однако принятие решения затянулось, рассказывают родные россиянки. В результате женщина провела в больнице без оказания профильной помощи дольше суток, испытывая при этом сильные боли, сообщается в информации. Позднее семье пришел ответ: госпитализация и хирургическое лечение в выбранной клинике не получили одобрения, добавила собеседница.

По информации издания, ассистирующая компания предложила альтернативный вариант — рассмотреть возможность возвращения пострадавшей в Россию, чтобы лечиться на родине. Однако ранее врачи предупредили: транспортировка пациентки с такими травмами без предварительной стабилизации состояния представляет серьезную опасность для жизни. В настоящий момент женщина остается в Израиле.

Ранее сообщалось, что гражданка России уехала в Таиланд в 2025 году и перестала выходить на связь с родными.