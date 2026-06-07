Подделывают чаще всего: названы категории товаров, где риск купить подделку оказался самым высоким

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли назвали категории товаров, которые чаще всего становятся объектом контрафакта. Значительная часть подделок по-прежнему реализуется через рынки и онлайн-площадки, пишет ТАСС .

АКОРТ представила список наиболее подделываемых товаров

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли составила перечень товарных категорий, которые чаще других подделывают в России. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

В число наиболее подверженных контрафакту товаров вошли автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметическая продукция, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны.

Основной объем подделок продается на рынках и в интернете

По оценке ассоциации, около 50% контрафактной продукции реализуется через рынки и различные барахолки. Еще от 30% до 40% таких товаров распространяется на маркетплейсах. Оставшаяся доля приходится на социальные сети и небольшие розничные торговые точки.

В отрасли назвали способ борьбы с контрафактом

Одним из наиболее действенных инструментов противодействия подделкам в АКОРТ считают систему полной прослеживаемости товаров на всех этапах движения продукции — от производителя до конечного покупателя.

В ассоциации отметили, что крупные торговые сети уже применяют многоступенчатую проверку поставщиков. В частности, проводится подтверждение прав на использование товарных знаков, что помогает выявлять контрафактную продукцию еще до ее поступления в продажу.