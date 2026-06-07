Новый тренд: на сходки фурри и квадроберов вместо детей теперь приходят IT-шники

В России заметно изменился возрастной состав квадроберов и фурри — так называют людей, увлекающихся примеркой на себя звериных образов, сообщил Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным издания, раньше на тематические сходки в костюмах ходила преимущественно детская аудитория, то сегодня к сообществу активно присоединяются студенты, специалисты из IT-сферы и молодые люди в возрасте до 30 лет.

Подобные встречи, согласно информации источника, регулярно проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Екатеринбурге и ряде других городов. Вместо детей в ушастых ободках и легких масках там теперь можно увидеть творческих юношей и девушек от 15 до 30 лет, облаченных в полноценные звериные костюмы. Стоимость такого снаряжения, по их словам, достигает десятков, а иногда и сотен тысяч рублей.

Трансформации подвергся и сам формат мероприятий. Как отмечает издание, это уже не хаотичные прыжки по паркам ради коротких роликов в социальных сетях. Сегодня такие сходки превратились в полноценный клуб по интересам: участники знакомятся друг с другом, общаются, организуют совместные фотосессии, проводят косплей-дефиле и просто гуляют.

Ранее сообщалось, что в Польше набирает популярность движение «териане».